لحظة بلحظة.. بيراميدز 1 - 2 الجيش الملكي.. ماييلي يحرز الأول للسماوي
كتب : يوسف محمد
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اليوم نظيره الجيش الملكي المغربي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.
ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي وحامد حمدان
خط الوسط: مهند لاشين، ناصر ماهر، أحمد عاطف قطة
خط الهجوم: فيستون ماييلي، يوسف أوباما ومحمود زلاكة
وفي المقابل جاء تشكيل الجيش الملكي كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد تكناوتي
خط الدفاع: أجوستو دي كارنيرو، فالو ميندي، مروان لوداني وأنس باش
خط الوسط: زين الدين دراج، محمد ربيع حريمات ويوسف الفحلي
خط الهجوم: عبد اللطيف حيدراف، أحمد حمودان ورضا سليم
أبرز أحداث مباراة بيراميدز والجيش الملكي:
الدقيقة 1: بداية المباراة
الدقيقة 9: الجيش الملكي يسجل الهدف الأول في مرمى بيراميدز عن طريق رضا سليم
الدقيقة 12: عرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي
الدقيقة 22:محاولات من لاعبي بيراميدز لتسجيل هدف التعادل في مرمى الجيش الملكي
الدقيقة 26: رأسية من زلاكا لاعب بيراميدز يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي ببراعة
الدقيقة 34: مطالبات من لاعبي بيراميدز بركلة جزاء والحكم يعود لتقنية الفار
الدقيقة 37: حكم المباراة يستكمل اللعب بعد العودة للفار دون احتساب أي خطأ لصالح بيراميدز
الدقيقة 44: عرضية خطيرة من ناصر ماهر لاعب بيراميدز يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي
الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع
الدقيقة 7+45: نهاية الشوط الأول
الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني
الدقيقة 50: سيطرة على الكرة من لاعبي فريق بيراميدز ولكن دون خطورة على مرمى الجيش الملكي
الدقيقة 52: تسديدة قوية من زين الدين بلعيد لاعب الجيش الملكي، تمر أعلى مرمى فريق بيراميدز
الدقيقة 54: محمد حريمات يسجل الهدف الثاني للجيش الملكي في مرمى بيراميدز
الدقيقة 63: فيستون ماييلي، يحرز هدف تقليص الفارق لنادي بيراميدز
الدقيقة 67: رأسية من فيستون ماييلي يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي.