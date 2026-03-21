لحظة بلحظة.. بيراميدز 1 - 2 الجيش الملكي.. ماييلي يحرز الأول للسماوي

كتب : يوسف محمد

05:41 م 21/03/2026 تعديل في 07:33 م
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اليوم نظيره الجيش الملكي المغربي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي وحامد حمدان

خط الوسط: مهند لاشين، ناصر ماهر، أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي، يوسف أوباما ومحمود زلاكة

وفي المقابل جاء تشكيل الجيش الملكي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد تكناوتي

خط الدفاع: أجوستو دي كارنيرو، فالو ميندي، مروان لوداني وأنس باش

خط الوسط: زين الدين دراج، محمد ربيع حريمات ويوسف الفحلي

خط الهجوم: عبد اللطيف حيدراف، أحمد حمودان ورضا سليم

أبرز أحداث مباراة بيراميدز والجيش الملكي:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 9: الجيش الملكي يسجل الهدف الأول في مرمى بيراميدز عن طريق رضا سليم

الدقيقة 12: عرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 22:محاولات من لاعبي بيراميدز لتسجيل هدف التعادل في مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 26: رأسية من زلاكا لاعب بيراميدز يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي ببراعة

الدقيقة 34: مطالبات من لاعبي بيراميدز بركلة جزاء والحكم يعود لتقنية الفار

الدقيقة 37: حكم المباراة يستكمل اللعب بعد العودة للفار دون احتساب أي خطأ لصالح بيراميدز

الدقيقة 44: عرضية خطيرة من ناصر ماهر لاعب بيراميدز يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 7+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: سيطرة على الكرة من لاعبي فريق بيراميدز ولكن دون خطورة على مرمى الجيش الملكي

الدقيقة 52: تسديدة قوية من زين الدين بلعيد لاعب الجيش الملكي، تمر أعلى مرمى فريق بيراميدز

الدقيقة 54: محمد حريمات يسجل الهدف الثاني للجيش الملكي في مرمى بيراميدز

الدقيقة 63: فيستون ماييلي، يحرز هدف تقليص الفارق لنادي بيراميدز

الدقيقة 67: رأسية من فيستون ماييلي يتصدى لها حارس مرمى الجيش الملكي.

