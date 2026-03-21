"بينهم شريف ومرعي".. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري الأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي اليوم السبت 21 مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ويحل فريق الترجي ضيفا على المارد الأحمر اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الأهلي والترجي التونسي، على ستاد "حمادي العقربي" بتونس، انتهت لصالح الفريق التونسي، بنتيجة هدف دون مقابل.

ويحتاج النادي الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام الترجي، بفارق هدفين لضمان التأهل بشكل رسمي، إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي والترجي التونسي، في نصف نهائي البطولة، مع الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى، التي تجمع بين فريقي صن داونز الجنوب أفريقي وستاد مالي.

ماذا يفعل الأهلي بعد الهزيمة بهدف في مباراة الذهاب بدوري أبطال أفريقيا؟

وسبق للمارد الأحمر، أن تلقى الهزيمة بهدف دون مقابل، في مباريات الذهاب بدوري أبطال أفريقيا، في 7 مناسبات من قبل، بداية من عام 1982 حتى عام 2015.

وخلال 7 نسخ سابقة، تلقى خلالها النادي الأهلي الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب بالأدوار المختلفة، تمكن الأحمر من التأهل للدور التالي في 4 مناسبات وودع البطولة في 3 مناسبات.

ماذا يفعل الأهلي بعد الهزيمة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال؟

وعن الدور ربع النهائي الذي تم استحداثه في عام 2017، يعد المارد الأحمر هو الفريق الوحيد الذي لم يغب عن هذا الدور، بجانب الترجي التونسي الذي لم يغب عن هذا الدور هو الآخر.

ومنذ استحداث الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، تلقى المارد الأحمر الهزيمة في مباراة الذهاب مرة واحدة عام 2019، على يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة خمسة أهداف.

وعاد الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة العودة بالقاهرة، بنتيجة هدف دون مقابل ليودع البطولة، بعد الهزيمة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

"تغييران".. مصدر يكشف التشكيل الأقرب للأهلي في مباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

"تقسيمة وفقرات بدنية".. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الترجي في دوري الأبطال



