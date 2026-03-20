مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

حرس الحدود

0 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

وادي دجلة

0 0
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 0
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

فياريال

3 1
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

"للمرة الـ13".. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك

كتب : يوسف محمد

10:58 م 20/03/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لاعبي نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    لاعبي نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    لاعبي نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك (1)
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك (3)
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك (4)
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك (2)
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة الموافق 20 مارس الجاري، إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة الـ13، بسبب مجموعة من القضايا التي تم رفعها ضد النادي خلال الفترة الماضية من لاعبين ومدربين.

ولم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن سبب إيقاف قيد الفارس الأبيض للمرة الـ13، مكتفيا بإعلان العقوبة عبر الموقع الرسمي الخاص به فقط.

ويمر الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية بمجموعة من الأزمات المالية، مما تسبب، في قيام عدد من المدربين واللاعبين السابقين للنادي برفع عدد من القضايا على النادي، للحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن يوم الإثنين الماضي 16 مارس الجاري، إيقاف قيد الفارس الأبيض للمرة الـ12، بسبب المستحقات المتأخرة لنادي سانت إيتيان الفرنسي لدى نادي الزمالك، نظير انتقال محمود بنتايك للأبيض قادما من الفريق الفرنسي.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو في كأس الكونفدرالية

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره أوتوهو الكونغولي، يوم الأحد المقبل الموافق 22 مارس الجاري، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وأوتوهو الكونغولي، يوم الأحد 22 مارس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم في الكونغو.

منافس الزمالك المحتمل حال التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية

وحال تمكن الفارس الأبيض من التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026، سيلتقي مع الفائز من مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد الجزائري.

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد الجزائري، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

نادي الزمالك كأس الكونفدرالية الزمالك وأوتوهو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة