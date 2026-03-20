الدوري المصري

حرس الحدود

0 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

وادي دجلة

0 0
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 0
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

فياريال

0 0
22:00

ريال سوسيداد

"رمز الخلود ونقوش فرعونية".. الكشف عن قميص منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

09:45 م 20/03/2026 تعديل في 09:47 م
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق 20 مارس الجاري، عن قميص منتخب مصر، الذي سيخوض به منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطاقم الأساسي والاحتياطي لمنتخب مصر، الذي من المقرر أن يخوض به الفراعنة منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها في يونيو المقبل.

تفاصيل قميص منتخب مصر في كأس العالم 2026

ويحمل قميص منتخب مصر الجديد الذي تم الإعلان عنه منذ قليل، الهوية التاريخية المصرية بشكل كبير، حيث رسم على القميص بعض النقوش الفرعونية، التي تعبر عن الثقافة المصرية.

كما حمل قميص منتخب مصر، بعض النقوش لرمز فرعوني تاريخي وهو "رمز الخلود"، والذي يطلق عليه أيضًا مفتاح الخلود، والذي يعد من أشهر الرموز في الحضارة المصرية القديمة، ويظهر هذا الرمز في الكثير من الأحيان في المتاحف وداخل جدران المقابر الفرعونية.

وبخلاف تأكيد الهوية المصرية التاريخية على القميص الجديد للمنتخب الأول، تم إظهار التاريخ المصري الكبير في كرة القدم من خلال القميص ذاته، حيث تم وضع 7 نجوم على شعار المنتخب، للتذكير بعدد ألقاب الفراعنة بكأس أمم أفريقيا.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول وهم، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل 2026 حتى يوم 19 من العام ذاته.

ويستهل المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن مبارياته، في بطولة كأس العالم 2026، بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

"غياب الكارتي".. يوريسيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي بدوري الأبطال

موعد ومكان عزاء شقيق خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



وفاة نجم هوليوود تشاك نوريس عن عمر يناهز 86 عاما
موعد ومكان عزاء شقيق خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي
ليلة سقوط أباطرة الهيدرو.. الأمن يصادر 3.5 طن مخدرات في الإسماعيلية
بعد العاصفة الترابية.. الأرصاد تعلن موعد التحسن في الأحوال الجوية
أول تعليق من رامز جلال على حلقة لقاء الخميسي في "رامز ليفل الوحش"
الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة