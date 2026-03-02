خاص.. ما هي العقوبات التي تواجه إيران حال الانسحاب من كأس العالم؟

أكد نجم ليفربول الإنجليزي السابق ستيف نيكول، أن مستوى النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، تراجع بشكل كبير خلال الموسم الحالي 2025-2026.

ويعاني النجم المصري من تراجع في المستوى بشكل كبير خلال الموسم الحالي 2025-2026 مع الريدز، حيث اكتفى بتسجيل 7 أهداف فقط وتقديم 8 تمريرات حاسمة، خلال 29 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

تصريحات ستيف نيكول عن محمد صلاح

وقال محمد صلاح في تصريحات، عبر قناة "ESPN": "لم أرى التراجع والتحول الكبير في المستوى الفني للاعب كرة قدم، مثلما حدث مع محمد صلاح خلال الموسم الحالي، لا أعلم كيف يمكن لشخص أن يهبط من قمة المجد بهذه السرعة".

وأضاف: "ما حدث مع محمد صلاح هو أمر مرعب، وقد تكون هذه هى إنعدام الثقة والتراجع الفني، الذي لا يمكن العودة منه مرة أخرى".

واختتم نيكول تصريحاته: "صلاح نفسه لا يمكنه الإجابة عن سبب تراجع مستواه ولكنني أعتقد أن إنعدام الثقة له دورا كبيرا في الأمر".

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

وكان صاحب الـ33 عاما، انضم إلى ليفربول الإنجليزي في يوليو من عام 2017 قادما من فريق روما الإيطالي، ليبدأ في كتابة التاريخ مع فريق ليفربول.

وشارك صلاح مع الريدز منذ الانضمام إلى الفريق، في 430 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 252 هدفا وتقديم 121 تمريرة حاسمة.

وحقق قائد المنتخب المصري مع ليفربول 9 ألقاب مختلفة، بواقع لقبين للدوري الإنجليزي، مثلهما لكأس الرابطة الإنجليزية، لقب لكل من: "دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإنجليزي".

