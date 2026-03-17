ليس سانتياجو برنابيو.. الملعب المرشح لاستضافة مباراة مصر وإسبانيا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الملعب المرشح لاستضافة المباراة الودية المرتقبة بين مصر وإسبانيا، المقررة خلال شهر مارس الجاري، في إطار تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

وكان من المقرر أن تُقام المباراة الودية في 30 مارس على ملعب لوسيل، لكن تم تعديل المواعيد بسبب تزامنها مع مواجهة مصر الودية أمام السعودية يوم 27 مارس في جدة، وهو اليوم نفسه الذي يلتقي فيه منتخب إسبانيا مع صربيا.

وأوضحت صحيفة سبورت أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يواصل ترتيب المباريات الودية للمنتخب الأول بعد إلغاء مباراة الفايناليسما أمام الأرجنتين، خاصة بعد إلغاء مهرجان كرة القدم في قطر.

وتم التأكيد يوم الإثنين الماضي على إقامة مباراة إسبانيا ضد صربيا على ملعب نادي فياريال يوم 27 مارس، بينما يتصدر منتخب مصر قائمة المرشحين لمواجهة المنتخب الإسباني في الودية الثانية نهاية الشهر.

الملعب المرشح لاستضافة مباراة مصر وإسبانيا

وأشارت الصحيفة إلى أن الخيار الأبرز هو ملعب آر سي دي إي – كورنيلا، ملعب نادي إسبانيول، حيث وافق المنتخب المصري على خوض المباراة هناك بعد إلغاء اللقاء في الدوحة.

وأوضحت أن هذا الملعب يحظى بالإجماع بين جميع الأطراف، لما يوفره من حجم كبير وموقع قريب من مدينة رئيسية وسهولة وصول للاعبين، رغم وجود خيارات أخرى قيد الدراسة من قبل الاتحاد الإسباني.