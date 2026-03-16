تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس الأحد 15 مارس الجاري، الهزيمة أمام نظيره الترجي التونسي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وواصل المارد الأحمر نتائجة المخيبة للآمال في الفترة الماضية بالنسبة للجماهير الحمراء، عقب الهزيمة أمس أمام الفريق التونسي، حيث تلقى المارد الأحمر الهزيمة في آخر مباراتين، على يد طلائع الجيش بالدوري ثم الترجي بدوري الأبطال.

ولم يتمكن المدير الفني الدنماركي ياس توروب، الذي تولى القيادة الفنية للأحمر في أكتوبر الماضي 2025، من ترك بصمة واضحة لدى الجماهير الحمراء حتى الآن، مما أثار الكثير من الشكوك، حول مدى قدرته على تحقيق الكثير من الإنجازات رفقة الأحمر.

أرقام ياس توروب مع الأهلي

وكان المارد الأحمر، أعلن تعاقده مع المدير الفني الدنماركي صاحب الـ56 عاما، في أكتوبر من العام الماضي، بعقد لمدة موسمين ونصف.

ومنذ تولي توروب القيادة الفنية للأحمر، قاد الفريق في 29 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 14 مباراة بكافة البطولات، حضر التعادل في 8 مباريات وتلقى الهزيمة في 7 لقاءات.

وسجل لاعبو المارد الأحمر تحت قيادة ياس توروب 38 هدفا، فيما تلقت شباك الأحمر 24 هدفا.

وتوج توروب مع الأحمر منذ توليه القيادة الفنية للفريق، بلقب وحيد وهو لقب كأس السوبر المصري موسم 2025-2026، بعد الفوز على حساب الزمالك في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل.

