مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

ليفانتي

الدوري الإيطالي

كريمونيسي

0 0
21:45

فيورنتينا

"بعد الهزيمة أمام الترجي".. أرقام ياس توروب مع النادي الأهلي

كتب : يوسف محمد

08:34 م 16/03/2026
    ياس توروب مدرب الأهلي (1)
    ياس توروب مدرب الأهلي
    ياس توروب (1)
    لقطة هدف الترجي في مرمى الأهلي (1)
    الأهلي والترجي التونسي (2)
    مباراة الأهلي والترجي
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (5) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (4) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (11) (1)
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس الأحد 15 مارس الجاري، الهزيمة أمام نظيره الترجي التونسي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وواصل المارد الأحمر نتائجة المخيبة للآمال في الفترة الماضية بالنسبة للجماهير الحمراء، عقب الهزيمة أمس أمام الفريق التونسي، حيث تلقى المارد الأحمر الهزيمة في آخر مباراتين، على يد طلائع الجيش بالدوري ثم الترجي بدوري الأبطال.

ولم يتمكن المدير الفني الدنماركي ياس توروب، الذي تولى القيادة الفنية للأحمر في أكتوبر الماضي 2025، من ترك بصمة واضحة لدى الجماهير الحمراء حتى الآن، مما أثار الكثير من الشكوك، حول مدى قدرته على تحقيق الكثير من الإنجازات رفقة الأحمر.

أرقام ياس توروب مع الأهلي

وكان المارد الأحمر، أعلن تعاقده مع المدير الفني الدنماركي صاحب الـ56 عاما، في أكتوبر من العام الماضي، بعقد لمدة موسمين ونصف.

ومنذ تولي توروب القيادة الفنية للأحمر، قاد الفريق في 29 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 14 مباراة بكافة البطولات، حضر التعادل في 8 مباريات وتلقى الهزيمة في 7 لقاءات.

وسجل لاعبو المارد الأحمر تحت قيادة ياس توروب 38 هدفا، فيما تلقت شباك الأحمر 24 هدفا.

وتوج توروب مع الأحمر منذ توليه القيادة الفنية للفريق، بلقب وحيد وهو لقب كأس السوبر المصري موسم 2025-2026، بعد الفوز على حساب الزمالك في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل.

ياس توروب النادي الأهلي الأهلي والترجي دوري أبطال أفريقيا

أحدث الموضوعات

بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
ماذا قال عمر علي بعد فوزه بتصويت الجمهور في "دولة التلاوة"؟
الجمعة أم السبت.. موعد أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا
ترامب يُشكك في مصير مجتبى خامنئي: "لا أحد يعرف إن كان حيًا أم ميتًا"
أهالي قرية الفنت ببني سويف يحتفلون بفوز الشيخ بلال في "دولة التلاوة" (صور)
رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

