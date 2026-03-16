قرار رسمي من حسام حسن بشأن مواجهة منتخب إسبانيا في مدريد

وافق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، على إقامة مباراة ودية تجمع منتخب مصر ونظيره منتخب إسبانيا لكرة القدم يوم 31 مارس الجاري في إسبانيا، بعد أن تلقى اتحاد الكرة العرض الرسمي من الاتحاد الإسباني.

ويعمل اتحاد الكرة والمنتخب على استكمال كافة ترتيبات السفر والإجراءات اللوجستية قبل المباراة، وذلك بعد اعتذار الجانب القطري عن استضافة الدورة التي كانت مقررة في مارس.

منتخب مصر يواجه السعودية في جدة

وقبل مواجهة إسبانيا، يخوض منتخب مصر مباراة رسمية أمام منتخب السعودية لكرة القدم يوم 27 مارس الجاري في جدة.

يُذكر أن المنتخب المصري يشارك في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سياتل، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفانكوفر بكندا.