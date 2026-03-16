علق محمد طلعت، نجم الأهلي السابق، على أداء الفريق أمام الترجي الرياضي التونسي، مؤكدًا أن الفريق افتقد للحلول الهجومية في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن مواجهة الإياب في القاهرة ستبقى حاسمة في صراع التأهل.

تصريحات محمد طلعت

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا مع الترجي في اللقاء الأخير بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال طلعت خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد: «الأهلي قدم شوطًا أول جيدًا أمام الترجي، لكن في الشوط الثاني غابت الحلول الهجومية، وكان واضحًا افتقاد الفريق لرأس حربة صريح قادر على ترجمة الفرص إلى أهداف».

وأضاف أن المدير الفني ييس توروب منح حرية الحركة للثلاثي إمام عاشور وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه في الخط الأمامي، لكن غياب المهاجم الصريح داخل منطقة الجزاء كان مؤثرًا، لافتًا إلى أن طريقة اللعب أوحت منذ البداية بأن الأهلي يسعى للخروج بنتيجة التعادل أكثر من البحث عن الفوز.

وأوضح طلعت أن من أبرز الإيجابيات في أداء الأهلي كانت السيطرة على الكرة والقدرة على تبادل التمريرات في المساحات الضيقة والوصول إلى منطقة جزاء الترجي، إلا أن الفريق افتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وأشاد بأداء الخط الدفاعي، قائلًا إن هادي رياض قدم مباراة قوية وظهر بانسجام واضح مع ياسر إبراهيم، مؤكدًا أن الأخير يعد من المدافعين المميزين، لكنه شدد على ضرورة الحذر من التحولات الهجومية السريعة للترجي في لقاء الإياب.

الأهلي كان يلعب على التعادل

كما أشار إلى مفاجأته بالدفع بـ أحمد نبيل كوكا في وسط الملعب إلى جانب أليو ديانج، لكنه في الوقت نفسه أثنى على الأداء الدفاعي للاعبي الوسط وقدرتهم على قطع الكرات قبل وصولها إلى مهاجمي الترجي، مؤكدًا أن كوكا قدم مستوى جيدًا ولديه الكثير ليقدمه.

وانتقد طلعت التبديلات التي أجراها المدرب، معتبرًا أنها لم تضف حلولًا هجومية حقيقية، مضيفًا: «شعرت خلال المباراة بأن الخيارات الهجومية محدودة، وكان هناك اكتفاء بنتيجة التعادل، وكان من الممكن أن يخسر الأهلي بأكثر من هدف».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي سيفتقد دعم جماهيره في مباراة العودة، لكنه يظل فريقًا مختلفًا عندما يلعب على أرضه، قائلًا: «الأهلي خسر شوطًا في تونس، لكن لا يزال أمامه شوط ثانٍ في القاهرة، كما أن النسخة الحالية من الترجي ليست الأقوى، وبالتالي تبقى فرص التأهل قائمة».