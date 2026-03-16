الأهلي يهزم سبورتنج بعد الخسارة الأولى في دوري السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزاً مهماً على سبورتنج بنتيجة 89-71 في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد على صالة نادي سبورتنج، ضمن ثاني مباريات سلسلة Best of 3 لربع نهائي بطولة الدوري.

نتائج أشواط الأهلي وسبورتنج في دوري السلة

سيطر الأهلي على مجريات اللقاء منذ البداية، وتقدم في الفترات الثلاث الأولى بنتائج 22-18 و42-31 و65-47، قبل أن ينهي الفترة الرابعة والمباراة بفارق كبير، 89-71.

وكان الأهلي خسر المباراة الأولى أمام سبورتنج يوم الخميس الماضي بنتيجة 68-67 في أولى مواجهات سلسلة Best of 3.

ويستعد رجال سلة الأهلي لملاقاة سبورتنج يوم الأربعاء المقبل على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة، في المباراة الحاسمة التي ستحدد المتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة.