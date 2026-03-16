الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

ليفانتي

الدوري الإيطالي

كريمونيسي

- -
21:45

فيورنتينا

الأهلي يهزم سبورتنج بعد الخسارة الأولى في دوري السلة

كتب : نهي خورشيد

12:35 ص 16/03/2026

فريق سلة الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزاً مهماً على سبورتنج بنتيجة 89-71 في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد على صالة نادي سبورتنج، ضمن ثاني مباريات سلسلة Best of 3 لربع نهائي بطولة الدوري.

نتائج أشواط الأهلي وسبورتنج في دوري السلة

سيطر الأهلي على مجريات اللقاء منذ البداية، وتقدم في الفترات الثلاث الأولى بنتائج 22-18 و42-31 و65-47، قبل أن ينهي الفترة الرابعة والمباراة بفارق كبير، 89-71.

وكان الأهلي خسر المباراة الأولى أمام سبورتنج يوم الخميس الماضي بنتيجة 68-67 في أولى مواجهات سلسلة Best of 3.

ويستعد رجال سلة الأهلي لملاقاة سبورتنج يوم الأربعاء المقبل على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة، في المباراة الحاسمة التي ستحدد المتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
دراما و تليفزيون

حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
بريطانيا تضع سفينة الإمداد "لايم باي" في حالة تأهب قصوى
شئون عربية و دولية

بريطانيا تضع سفينة الإمداد "لايم باي" في حالة تأهب قصوى
توأم رمضان في الصدارة و"رامز ليفل الوحش" خارج التصنيف في استفتاء مصراوي
دراما و تليفزيون

توأم رمضان في الصدارة و"رامز ليفل الوحش" خارج التصنيف في استفتاء مصراوي
طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار
حوادث وقضايا

طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار
شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي
حوادث وقضايا

شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي

