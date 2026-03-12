مباريات الأمس
"احترام الخصم والغرور القاتل".. ممدوح عباس يفتح النار على لاعبي الزمالك بعد الخسارة

كتب : محمد خيري

01:10 م 12/03/2026
وجه ممدوح عباس رسالة قوية إلى لاعبي نادي الزمالك عقب الخسارة أمام إنبي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب عباس عبر حسابه على منصة «إكس»: "هناك فارق كبير بين الثقة في النفس واحترام الخصم وآفة الغرور القاتل، وهذا ما حدث نصًا في مباراة الأمس".

وأضاف: "ولا أفهم كيف ضاعت أربع فرص محققة للتسجيل غير ضربة الجزاء الضائعة، ولماذا لم تُترك ضربة الجزاء لـ سيف الدين الجزيري".

الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية

وكان نادي الزمالك قد أعلن مؤخرًا منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي، تقديرًا لجهوده ودعمه للنادي، وفق بيان رسمي صادر عن الإدارة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، رغم خسارته الأخيرة أمام إنبي بهدف دون رد.

ممدوح عباس الزمالك إنبي الدوري المصري

