أول قرار من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

"مهما كان حجمك".. تعليق قوي من ميدو على خسارة الزمالك من إنبي

وجه ممدوح عباس رسالة قوية إلى لاعبي نادي الزمالك عقب الخسارة أمام إنبي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب عباس عبر حسابه على منصة «إكس»: "هناك فارق كبير بين الثقة في النفس واحترام الخصم وآفة الغرور القاتل، وهذا ما حدث نصًا في مباراة الأمس".

وأضاف: "ولا أفهم كيف ضاعت أربع فرص محققة للتسجيل غير ضربة الجزاء الضائعة، ولماذا لم تُترك ضربة الجزاء لـ سيف الدين الجزيري".

الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية

وكان نادي الزمالك قد أعلن مؤخرًا منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي، تقديرًا لجهوده ودعمه للنادي، وفق بيان رسمي صادر عن الإدارة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، رغم خسارته الأخيرة أمام إنبي بهدف دون رد.

اقرأ أيضا:

بسبب المكافأة.. هل تسبب ممدوح عباس في أزمة للاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي؟