أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الثلاثاء، قرارًا بإحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة زوجته ورضيعه بقرية زنارة التابعة لمركز تلا، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

قرار حاسم من المحكمة

جاء القرار بعد نظر أوراق القضية وما تضمنته من أدلة وتحريات أكدت ارتكاب المتهم للجريمة، وسط حالة من الترقب بين الأهالي، الذين تابعوا القضية منذ وقوعها.

جريمة هزت المنوفية

تعود أحداث الواقعة إلى أواخر عام 2025، حين أقدم المتهم على قتل زوجته الشابة وطفله الرضيع داخل مسكن الزوجية بقرية زنارة، مستخدمًا سلاحًا أبيض، في جريمة أثارت صدمة واسعة.

تفاصيل صادمة

كشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته بعد أيام من عودته من الخارج، قبل أن يثير حالة من الذعر بنشر صور الضحيتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة غير مسبوقة داخل القرية.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم عقب الواقعة، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها بإحالته إلى المفتي، في انتظار تحديد جلسة النطق بالحكم النهائي.