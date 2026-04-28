بالصور.. علي غزلان يعلن انفصاله عن المذيعة فرح شعبان للمرة الثالثة

كتب : مروان الطيب

04:54 م 28/04/2026
    علي غزلان وطليقته فرح شعبان_2
    علي غزلان وفرح شعبان يؤديان مناسك العمرة_3
    علي غزلان ونجله رحيم_4
    علي غزلان يعلن انفصاله رسميا_5
    فرح شعبان مع علي غزلان من فترة الحمل_6
    مناسبات جمعت علي غزلان وفرح شعبان (1)_7
    زفاف علي غزلان وفرح شعبان_1
    مناسبات جمعت علي غزلان وفرح شعبان (2)_9
    مناسبات جمعت علي غزلان وفرح شعبان (3)_10
    مناسبات جمعت علي غزلان وفرح شعبان (1)_8

أعلن البلوجر علي غزلان انفصاله عن زوجته المذيعة فرح شعبان للمرة الثالثة، بعد عودتهما في شهر يوليو من العام الماضي.

انفصال علي غزلان وزوجته للمرة الثالثة

وكتب علي غزلان عبر خاصية الاستوري على "انستجرام": "قدر الله وماشاء فعل، تم الطلاق بيني وبين فرح، قررنا الانفصال بهدوء بدون أي مشاكل وخناقات، هي إنسانة كويسة ربنا يوفقها في حياتها لأنها هتفضل أم ابني وهتفضل ذكرياتنا مع بعض موجودة".

وتابع: "يمكن فشلنا نكون زوجين لبعض، بس أكيد هننجح بإذن الله انن نكون أب وأم كويسين لإبننا، أتمنى احترام القرار ومحدش يكلمنا في أي تفاصيل، لأننا مش هنتكلم في حاجة وهنفضل ضهر بعض عشان خاطر رحيم ابننا".

واختتم حديثه قائلا: "الموضوع صعب علينا جدا وأكيد ربنا مش بيعمل حاجة وحشة، وكل خاجة معمولة لسبب،ويارب اللي جاي في حياتنا يبقى الأفضل لينا، وادعولنا ربنا يسندنا".

كواليس انفصال علي غزلان وفرح شعبان

وأعلن البلوجر علي غزلانه انفصاله عن زوجته فرح شعبان للمرة الأولى في شهر يونيو عام 2024، بعد زواج دام قرابة عامين ونصف، وقررا العودة لبعضهما البعض في نوفمبر 2024.

ليعلن علي غزلان انفصاله عن زوجته فرح شعبان للمرة الثانية في شهر أبريل عام 2025، إلى أن قررا العودة مؤخرا في شهر يوليو من العام الماضي.

