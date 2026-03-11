استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور عبد العزير قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء 11 مارس لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين في المجالات المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الدولي.

تطرق اللقاء إلى الدور الذي تضطلع به المكاتب الثقافية المصرية بالخارج في دعم العلاقات الثقافية والأكاديمية بين مصر ومختلف الدول، والمساهمة في توسيع برامج التبادل الطلابي والعلمي، فضلاً عن دورها في الحفاظ على الروابط مع الجاليات المصرية في الخارج وتعزيز ارتباطهم بوطنهم. كما ناقش الوزيران تطورات البرامج المشتركة التي تجمع مصر بعدد من الدول في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وسبل تعظيم الاستفادة منها.

وأكد الوزيران على الاهتمام بتوفير الدعم والرعاية للطلاب والباحثين المصريين الدارسين بالخارج من خلال السفارات والقنصليات المصرية، والعمل على الاستفادة من خبراتهم العلمية وتخصصاتهم المختلفة بما يدعم مسيرة التنمية في مصر.

وقد أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لدعم دور المؤسسات التعليمية المصرية على الساحة الدولية، مثمناً التعاون والتنسيق القائم بين الوزارتين. كما استعرض وزير التعليم العالي جهود تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي مع الجامعات والمراكز البحثية في مختلف دول العالم، وخاصة فى أوروبا والولايات المتحدة، والتطلع لزيادة عدد الطلاب الاجانب الدارسين فى مصر، فضلاً عن رفع كفاءة هيئات التدريس.