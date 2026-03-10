أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش، عن قائمة فريقه الرسمية للسفر للمغرب، استعدادا لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي، يوم السبت المقبل الموافق 14 مارس الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا، على الملعب الأولمبي بالرباط، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي بدوري الأبطال:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد وشريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي، محمود مرعي وكريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين، محمود زلاكة، ناصر ماهر، عودة فاخوري، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، حامد حمدان، باسكال فيري، أحمد توفيق، أحمد عاطف قطة ومصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي، يوسف أوباما، مروان حمدي ودودو الجباس

موعد سفر بعثة بيراميدز إلى المغرب

وتغادر بعثة بيراميدز إلى المغرب، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الجاري، على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي.

ويذكر أن بيراميدز يعد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على حساب صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

أقرأ أيضًا:

يتخطى كاراجر.. محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري