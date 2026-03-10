نجم الأهلي السابق يطلق تصريحات نارية: لا نحتاج زيزو ولا بن شرقي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وإنبي، المقرر إقامتها غدا الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك وإنبي

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام إنبي غدا الأربعاء 11 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ15 بالمسابقة.

ويطمح الفارس الأبيض في تحقيق الفوز في مباراة الغد، لتوسيع فارق النقاط مع بيراميدز صاحب المركز الثاني إلى 3 نقاط ومع الأهلي صاحب المركز الثالث إلى 6 نقاط.

حكام مباراة الأهلي وإنبي

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم طارق مجدي ويعاونه كلا من إسلام أبو العطا ومحمد فاروق.

حكم ساحة: طارق مجدي

حكم مساعد أول: إسلام أبو العطا

حكم مساعد ثانٍ: محمد فاروق

حكم رابع: محمود رشدي

حكم تقنية الفيديو: خالد الغندور

حكم فيديو مساعد: أحمد صلاح

ترتيب الزمالك في الدوري

ويدخل الفارس الأبيض مباراة الغد أمام إنبي، هو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 43 نقطة جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر يدخل الفريق البترولي مباراة الغد، وهو يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 27 نقطة جمعهم من 19 مباراة.

