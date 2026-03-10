مباريات الأمس
"صعب ينجح".. ميدو يعلق على هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش بالدوري

كتب : يوسف محمد

05:17 م 10/03/2026
علق أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على هزيمة الأهلي أمس أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتلقى الأهلي الهزيمة أمس أمام إنبي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ميدو يعلق على هزيمة الأهلي

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "خسارة الأهلي غير متوقعة ولكن أي حد متابع الفريق الماتشات اللي فاتت، متوقع أن في خسارة جاية جاية ماتش إيه مش عارف".

وأضاف: "في عدم توازن في الفريق، عدد لاعيبة كتير في مراكز واحدة وفقر عدد لاعيبة مميزة في مراكز ثانية".

واختم ميدو: "المدرب عادي جدا، ولما قلت عليه قبل ماتش السوبر أنه مدرب صعب ينجح مع الأهلي الناس هاجمتني".

نتائج الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 40 نقطة جمعهم من 20 مباراة بالمسابقة.

وخاض المارد الأحمر خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري المصري 20 مباراة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 11 مباراة، حضر التعادل في 7 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

وسجل لاعبو الأهلي في الدوري المصري حتى الآن 33 هدفا، فيما تلقت شباك الأحمر 19 هدفا.

