"هزائم قليلة".. ماذا قدم محمود كهربا في مواجهاته أمام الزمالك؟

كتب : يوسف محمد

05:49 م 10/03/2026
    محمود عبد المنعم كهربا
    محمود كهربا
    محمود كهربا
    محمود كهربا
    محمود عبدالمنعم كهربا
    إمام عاشور ومحمود كهربا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مبارياته في الدور الأول ببطولة الدوري المصري، غدا الأربعاء 11 مارس الجاري بمواجهة نظيره إنبي.

ويستضيف ملعب "المقاولون العرب" مباراة الفارس الأبيض أمام إنبي غدا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيكون محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي إنبي، على موعد مع مواجهة فريقه السابق، حينما يشارك غدا رفقة الفريق البترولي أمام الفارس الأبيض.

أرقام كهربا في مواجهات الزمالك

وخاض محمود عبد المنعم كهربا 9 مباريات من قبل أمام الزمالك في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 6 مباريات، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في لقاء وحيد.

وسجل صاحب الـ31 عاما في مبارياته أمام الزمالك هدفين ولم يتمكن من تقديم أي تمريرة حاسمة في مواجهاته أمام الفارس الأبيض من قبل.

وخلال 9 مباريات خاضها صاحب الـ31 عاما أمام الفارس الأبيض، حصل على بطاقة صفراء وحيدة، بالإضافة إلى حصوله على بطاقة حمراء أيضًا خلال الـ9 مواجهات.

وظهر كهربا أمام الزمالك خلال الـ9 مباريات، بقميص فريقي الأهلي وإنبي، حيث شارك بقميص الأهلي في 7 مباريات بكافة البطولات، فيما شارك بقميص إنبي في مباراتين فقط.

