"قبل مواجهة الأهلي".. لاعب الترجي يعود للمشاركة في تدريبات الفريق

كتب : يوسف محمد

04:36 م 10/03/2026
كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الجاري، عودة لاعب الترجي التونسي يان ساسي للمشاركة في تدريبات الفريق، قبل أيام من مباراة الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال.

وكانت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، أسفرت عن مواجهة المارد الأحمر لنظيره الترجي التونسي في ربع نهائي البطولة.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" التونسية، أن اللاعب البرازيلي يان ساسي، بات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية للترجي قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال.

ويذكر أن اللاعب البرازيلي تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام الملعب التونسي، الذي غاب على إثرها عن آخر 3 مباريات خاضها الفريق.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم الأحد المقبل الموافق 15 مارس الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب "حمادي العقربي".

وفي المقابل تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 21 من الشهر ذاته، على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتمكن المارد الأحمر، من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال برصيد 10 نقاط، فيما صعد الترجي للدور ذاته، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

النادي الأهلي الأهلي والترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا

