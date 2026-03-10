استقبل وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش برئاسة آمنة الطرابلسي، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة بالمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها التحضير للمشاركة في الألعاب الأولمبية 2028 المقرر إقامتها في لوس أنجلوس، إلى جانب مناقشة سبل دعم الأبطال الرياضيين خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء، شدد وزير الشباب والرياضة على أهمية مواصلة دعم اللاعبين المصريين وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لهم، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يضمن إعدادهم بالشكل الأمثل للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة.

نظام التأهل الجديد لدورة الألعاب الأولمبية

وأشار الوزير إلى أن المرحلة القادمة تتضمن العديد من الاستحقاقات المهمة، من بينها بطولة العالم للإسكواش للرجال والسيدات، وبطولة العالم للشباب للإسكواش، إضافة إلى دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها مصر.

كما لفت إلى أن نظام التأهل الجديد لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس سيزيد من حدة المنافسة بين اللاعبين من أجل حجز بطاقات التأهل، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على ريادة مصر في لعبة الإسكواش والسعي لتحقيق إنجازات جديدة والتتويج بالميداليات الأولمبية.