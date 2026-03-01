ملخص شوط الزمالك وبيراميدز الأول في قمة الدوري المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً مستحقاً على نظيره بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأ الزمالك الشوط الثاني بفرصة عبر عبد الله السعيد الذي سدد مباشرة بعد تنفيذ ركلة حرة في الدقيقة 49، إلا أن الكرة اصطدمت بالحائط البشري وتحولت إلى ركنية.

ورد بيراميدز في الدقيقة 55 بتسديدة من محمود زلاكة من داخل منطقة الجزاء، لكنها وصلت سهلة إلى الحارس محمد صبحي.

في الدقيقة 56، سقط ناصر منسي داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع أحمد الشناوي وسط مطالبات من لاعبي الزمالك باحتساب ركلة جزاء.

وتوجه حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 58 لمراجعة اللعبة، قبل أن يعلن قراره باحتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك.

ونجح حسام عبد المجيد في ترجمة الركلة إلى هدف في الدقيقة 60 بعدما سدد الكرة على يسار أحمد الشناوي داخل الشباك.

حاول بيراميدز العودة سريعاً، فسدد محمد الشيبي كرة قوية من ركلة حرة في الدقيقة 65 إلا أن محمد صبحي تألق في التصدي لها.

وفي الدقيقة 70، أطلق مصطفى فتحي تسديدة من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

كاد الزمالك يعزز النتيجة في الدقيقة 73 عبر بيزيرا الذي سدد بقوة من داخل المنطقة، لكن الشناوي تصدى للكرة بثبات.

واستمرت محاولات بيراميدز في الدقائق الأخيرة، إذ سدد إيفرتون داسيلفا كرة من داخل المنطقة في الدقيقة 83 اصطدمت بالدفاع وخرجت إلى ركنية، قبل أن يعود اللاعب ذاته في الدقيقة 86 بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، لتشهد الدقائق الختامية ضغطاً مكثفاً من بيراميدز.

ترتيب الدوري

وبهذة النتيجة، أكد الفارس الأبيض تصدره جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بفارق 3 نقاط عن منافسه اليوم بيراميدز صاحب المركز الثاني متساوياً مع الأهلي.