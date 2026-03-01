ملخص شوط الزمالك وبيراميدز الأول في قمة الدوري المصري

إيقاف وليد سليمان.. عقوبات قوية من لجنة المسابقات بعد مباراة الأهلي وزد

فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول من مواجهة الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز، والتي تجمعهما على استاد الدفاع الجوي.

ماذا حدث في الشوط الأول بين الزمالك وبيراميدز؟

كاد الزمالك أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية بعدما أطلق محمد شحاتة تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الكرة اصطدمت بالقائم الأيمن وحرمت الأبيض من هدف مبكر.

وجاء رد بيراميدز سريعاً في الدقيقة الثالثة، عبر تسديدة من محمود زلاكة بباطن القدم من على حدود المنطقة لكن الكرة مرت أعلى العارضة بقليل.

وفي الدقيقة العاشرة، أتيحت فرصة خطيرة لأحمد عاطف "قطة" الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن مباشرة.

ناصر منسي كاد أن يصنع الفارق في الدقيقة 17، بعدما مرر كرة بينية متقنة إلى خوان بيزيرا، الذي توغل داخل المنطقة وحاول تسديدها بطريقة "لوب" غير أن الكرة وصلت سهلة إلى الحارس أحمد الشناوي.

واستمر التعادل السلبي مسيطراً حتى الدقيقة 30، في ظل محاولات متبادلة دون ترجمة حقيقية على مستوى الأهداف.

وفي الدقيقة 38، حصل بيراميدز على ركلة ركنية لم تسفر عن خطورة تذكر قبل أن يهدر ناصر منسي فرصة جديدة للزمالك في الدقيقة 42 بتسديدة قوية من داخل المنطقة علت العارضة.

شهد اللقاء استمرار غياب الحارس محمد صبحي عن المشاركة، إذ تعود آخر مباراة خاضها مع الزمالك إلى مواجهة المصري يوم 1 فبراير قبل أن يغيب عن قائمة الفريق في ثلاث مباريات أمام زيسكو وكايزر تشيفز وسموحة، ثم يتواجد على مقاعد البدلاء أمام حرس الحدود وزد دون أن يشارك.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقتاً بدللً من الضائع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.