مصرع 5 أشخاص في سقوط مروحية داخل قاعدة السارة الليبية



وكالات

لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية داخل قاعدة "السارة" الجوية بمدينة الكفرة الليبية، في واقعة مفاجئة أعادت تسليط الضوء على أوضاع السلامة داخل القواعد العسكرية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت المصادر بأن المروحية سقطت داخل نطاق القاعدة، ما أسفر عن سقوط ضحايا على الفور، بينما تحركت الجهات المعنية لتمشيط موقع الحادث وبدء التحقيقات الفنية للوقوف على أسباب التحطم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.