بيراميدز يعلن موافقة اتحاد الكرة على طلبه بعد حادث لاعبيه

كتب : محمد خيري

03:54 م 09/02/2026

لاعبو بيراميدز بعد الحادث

أكد إسلام شكري، رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل مباراة فريق مواليد 2007 أمام حرس الحدود في الدوري، وذلك على خلفية الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين إثر حادث المصعد.

وقال شكري، في تصريحات مع كريم رمزي ببرنامج «لعبة والتانية» عبر إذاعة ميجا إف إم، إن اتحاد الكرة استجاب لطلب النادي وقرر تأجيل مواجهة حرس الحدود بعد حادثة المصعد التي تعرض لها لاعبو الفريق.

وأضاف رئيس قطاع الناشئين: "نتقدم بالشكر لمسؤولي نادي حرس الحدود على تفهمهم الكامل للموقف ودعمهم لنا في هذه الظروف"، مشيرًا إلى أن بعثة فريق 2007 في طريقها حاليًا إلى القاهرة.

وتابع شكري أن الحالة الصحية للاعبين المصابين شهدت تحسنًا ملحوظًا، مؤكدًا استمرار المتابعة الطبية الدقيقة بالتنسيق مع الأطباء المختصين، للاطمئنان على سلامتهم خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

