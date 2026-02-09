أعلن نادي إنبي التعاقد رسميًا مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي والزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إنبي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورًا لكهربا بقميص الفريق، وعلّق عليها: "من هنا البداية.. ومن هنا الانطلاق.. كهربا إنباوي من تاني.. نورت بيتك".

وينضم كهربا، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى صفوف نادي إنبي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع فريق القادسية الكويتي خلال الفترة الماضية، ولم يكشف النادي البترولي حتى الآن عن تفاصيل أو مدة التعاقد مع اللاعب.