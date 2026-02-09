مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

0 0
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

- -
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
18:00

الهلال

جميع المباريات

"من هنا البداية".. إنبي يعلن رسميًا التعاقد مع كهربا بهذه الطريقة (صورة)

كتب : محمد خيري

03:20 م 09/02/2026
أعلن نادي إنبي التعاقد رسميًا مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي والزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إنبي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورًا لكهربا بقميص الفريق، وعلّق عليها: "من هنا البداية.. ومن هنا الانطلاق.. كهربا إنباوي من تاني.. نورت بيتك".

وينضم كهربا، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى صفوف نادي إنبي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع فريق القادسية الكويتي خلال الفترة الماضية، ولم يكشف النادي البترولي حتى الآن عن تفاصيل أو مدة التعاقد مع اللاعب.

كهربا إنبي انتضمام كهربا لإنبي الدوري المصري محمود كهربا

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة