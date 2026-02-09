هاجم بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه لا يرقى فنيًا لحجم وقيمة القلعة الحمراء، رغم الدعم الكبير الذي حظي به منذ توليه المسؤولية.

وقال التابعي، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» المذاع على قناة CBC، إن توروب «قليل جدًا على الأهلي»، خاصة في ظل توفير كل عوامل النجاح له، سواء على مستوى الإمكانيات أو الصفقات التي أبرمها النادي مؤخرًا.

وأضاف: "توروب لا يجيد استغلال إمكانيات لاعبي الأهلي، ولا ينجح في توظيف العناصر المتاحة بالشكل الصحيح داخل الملعب"، مشيرًا إلى أن الصفقات التي أبرمها الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي لن يكون لها تأثير فني واضح، ولن تصنع الفارق المنتظر خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى ملف محمود كهربا، مؤكدًا أن اللاعب كان قادرًا على تقديم إضافة فنية للأهلي في الفترة الحالية بشكل أفضل من كامويش، وكان يستحق الانضمام للفريق على سبيل التجربة حتى نهاية الموسم.

وأوضح التابعي: "كهربا عندما عاد من الإيقاف لعب 6 أشهر فقط طوال تاريخه، ورحيله عن الأهلي لم يكن لأسباب فنية"، مشددًا على أن الأهلي هو النادي الوحيد القادر على فرض الانضباط والسيطرة على اللاعبين الذين قد يخرجون عن النص، مثل إمام عاشور أو كهربا.

وانتقد التابعي طريقة تعامل إدارة الأهلي مع أزمة إمام عاشور، مؤكدًا أن النادي بالغ في تضخيم الأزمة دون داعٍ، وكان من الأفضل الاكتفاء بتوقيع غرامة مالية مع استمرار اللاعب بشكل طبيعي، خاصة أنه كان قد حصل على وعد سابق من الإدارة بتعديل عقده، وهو ما لم يحدث.

واختتم بشير التابعي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يمتلك عناصر قوية وقادرة على تحقيق البطولات، إلا أن ذلك يتطلب مديرًا فنيًا قادرًا على استغلال هذه الإمكانيات بالشكل الأمثل، بما يتناسب مع تاريخ النادي وطموحات جماهيره.