برلمانية "الشعب الجمهوري": مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

كتب : نشأت حمدي

03:58 م 09/02/2026

النائب طارق الطويل

كشف النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، اهتمام الحزب بالتوجيهات الرئاسية الصادرة بشأن إعداد تشريع لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.

وأوضح "الطويل"، أن الحزب قام بإعداد مشروع قانون متكامل في هذا الشأن، وتم تقديمه إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشته، حيث سيقوم النائب مصطفى البهي باستعراض وشرح بنود مشروع القانون، الذي يتكون من 54 مادة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن رؤية الحزب تنطلق من خلال هيئته البرلمانية لتناول القضايا التي تشغل الشارع المصري، وفي مقدمتها حماية الطفل المصري من مختلف مخاطر الإنترنت، بما يضمن بيئة رقمية آمنة تحافظ على القيم المجتمعية وتراعي الجوانب التربوية والاجتماعية.

