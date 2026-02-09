إعلان

الإمارات: السيسي وبن زايد يشددان على تعزيز أسباب السلام في المنطقة

كتب : مصراوي

04:03 م 09/02/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نه

د ب أ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، اليوم الإثنين، حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق المشترك لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما.

ووفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات العربية (وام) اليوم، شدد السيسي وبن زايد على أهمية العمل على تعزيز أسباب السلام في المنطقة بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

وفي هذا السياق، أكد الجانبان أهمية المضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية الكافية دون عوائق إلى القطاع لتخفيف معاناة سكانه، إضافة إلى أهمية الدفع تجاه مسار السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" بما يضمن الأمن والاستقرار الإقليميين.

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي الإمارات العربية بعد زيارة قصيرة اليوم، وكان في وداعه الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، بمطار الرئاسة في أبوظبي، وعدد من المسؤولين بالإمارات.

عبد الفتاح السيسي محمد بن زايد آل نهيان الإمارات العربية المتحدة

