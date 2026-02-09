مباريات الأمس
إمام عاشور ينشر صورة جديدة بعد التوجه لأداء مناسك العمرة

كتب : محمد الميموني

02:28 م 09/02/2026

إمام عاشور

نشر إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، اليوم الإثنين، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وذلك عقب توجهه لأداء مناسك العمرة.

وكان إمام عاشور قد حصل على إذن من وليد صلاح، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالحصول على يومين راحة من التدريبات من أجل أداء العمرة.

ويخضع لاعب وسط الأهلي حاليًا لتنفيذ عقوبة التدريبات المنفردة، تنفيذًا للقرار الصادر بحقه من إدارة النادي، والذي يتضمن الإيقاف لمدة أسبوعين، إلى جانب تغريمه 1.5 مليون جنيه، بسبب تغيبه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وعلى صعيد ترتيب الدوري، يحتل النادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 27 نقطة.

إمام عاشور

