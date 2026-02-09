مباريات الأمس
ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

كتب : محمد الميموني

01:01 م 09/02/2026
    محمد صلاح
    محمد صلاح يستعد لمباراة مانشستر سيتي في الدوري
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح من مران ليفربول
    محمد صلاح (14) (1)
    محمد صلاح (15) (1)
    محمد صلاح (2)

تلقى فريق ليفربول هزيمة أمام نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، بينما تراجع ليفربول في سلم الترتيب بعد الخسارة.

أرقام محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

وشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في اللقاء، وقدم أداءً حاول من خلاله صناعة الفارق، وجاءت أرقامه على النحو التالي:

-إجمالي التسديدات: 5

-تسديدات على المرمى: 0

-فرص محققة مهدرة: 1

-التمريرات الدقيقة: 15 من 18 (بنسبة نجاح 83%)

-الكرات الطويلة: 1 من 1

-فقدان الاستحواذ: 11 مرة

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة، بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

