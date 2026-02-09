ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

أول قرار من مدرب الزمالك بعد الخسارة والعودة من زامبيا

تلقى فريق ليفربول هزيمة أمام نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، بينما تراجع ليفربول في سلم الترتيب بعد الخسارة.

أرقام محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

وشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في اللقاء، وقدم أداءً حاول من خلاله صناعة الفارق، وجاءت أرقامه على النحو التالي:

-إجمالي التسديدات: 5

-تسديدات على المرمى: 0

-فرص محققة مهدرة: 1

-التمريرات الدقيقة: 15 من 18 (بنسبة نجاح 83%)

-الكرات الطويلة: 1 من 1

-فقدان الاستحواذ: 11 مرة

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة، بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة.