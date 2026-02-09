توجيه من رئيس الوزراء بشأن صناعة السكر والمخزون الاستراتيجي

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ في إطار المتابعة المستمرة لعدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتأمين احتياجات المواطنين واستقرار الأسواق، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ودعم الصناعات الوطنية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد "مدبولي"، بحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، الاثنين، أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها صناعة السكر، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات تواجه هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بالسوق، والحفاظ على استقرار الصناعة.

واستعرض الدكتور شريف فاروق، خلال اللقاء، الجهود المبذولة في ملف تطوير صناعة السكر، موضحًا أنه تم عقد سلسلة اجتماعات مع شركات السكر التابعة للوزارة، إلى جانب الشركات الخاصة العاملة في القطاع؛ لمتابعة خطط التطوير والاستماع إلى مقترحاتهم، ورصد التحديات التي تواجه الصناعة والعمل على تذليلها، بما يدعم استدامة الإنتاج ويعزز من قدرات هذا القطاع المهم.

وتناول وزير التموين، موقف توافر السلع الأساسية وانتظام ضخها بالأسواق، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان الجاهزية الكاملة لاستقبال شهر رمضان، وأشار في هذا الصدد إلى الجولات التفقدية التي قام بها خلال الأسبوع الماضي بمحافظتي الدقهلية والإسكندرية، للوقوف على الموقف الفعلي على الأرض ومتابعة انتظام العمل بمعارض "أهلاً رمضان"، حيث تم التنويه لاستعدادات الوزارة لافتتاح المعرضين الرئيسيين بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال الأسبوع الجاري، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتم التطرق لمستجدات الموقف الحالي لتوافر الدواجن؛ حيث أوضح الوزير أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة المطروحة بالمنافذ التابعة، وكذلك بجميع معارض "أهلاً رمضان" وكافة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة على مستوى الجمهورية، بنسبة كبيرة بدلا من السعر الحالي "١٢٠ جنيها"، وذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى الاتفاق الثلاثي بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة على استيراد كميات من الدواجن ومجزءاتها وطرحها بمنافذ الجهات الثلاث على مستوى الجمهورية، بما يحقق وفرة في المعروض ويلبي احتياجات الأسرة المصرية خلال شهر رمضان وما بعده، على أن يتم طرح هذه الكميات قبل بداية الشهر الكريم.

وفي ختام اللقاء، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار الوزارة في التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، والتوسع في المنافذ والمعارض لضمان إتاحة السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويخفف الأعباء عن المواطنين.