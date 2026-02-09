هل يعود عبد الله السعيد للمشاركة مع الزمالك أمام سموحة؟

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقف عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة في المباراة المقبلة أمام سموحة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري.

وكان عبد الله السعيد قد غاب عن بعثة الزمالك المتجهة إلى زامبيا لمواجهة زيسكو في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

وبحسب المصدر، فإن عبد الله السعيد تماثل للشفاء، وأصبح جاهزًا للتواجد مع الفريق بشكل طبيعي، على أن يكون متاحًا للمشاركة في مواجهة سموحة المقبلة.