رسميًا.. مد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 حتى الخميس المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ على موقع الوزارة الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، وذلك لإتاحة الفرصة لباقي الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل.

وأهابت الوزارة بطلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة قبيل يوم الخميس المقبل باعتباره آخر موعد متاح للتسجيل وسيتم بعده إغلاق التسجيل نهائيا.