إعلان

رسميًا.. مد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 حتى الخميس المقبل

كتب : أحمد الجندي

10:45 ص 09/02/2026 تعديل في 11:26 ص

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ على موقع الوزارة الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، وذلك لإتاحة الفرصة لباقي الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل.

وأهابت الوزارة بطلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة قبيل يوم الخميس المقبل باعتباره آخر موعد متاح للتسجيل وسيتم بعده إغلاق التسجيل نهائيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم الاستمارة الإلكترونية استمارة الثانوية العامة 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل
حوادث وقضايا

فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل
لماذا "تعوي" الكلاب ليلا؟.. السر وراء الأصوات المزعجة في الظلام
علاقات

لماذا "تعوي" الكلاب ليلا؟.. السر وراء الأصوات المزعجة في الظلام
سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة
أخبار مصر

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة
شيري أريزو 5 ونيسان صني.. مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي 2026
أخبار السيارات

شيري أريزو 5 ونيسان صني.. مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان