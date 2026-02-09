مباريات الأمس
كشري: الأهلي قنبلة موقوتة وتوروب مسؤول عن الإصابات

كتب : نهي خورشيد

07:47 ص 09/02/2026
انتقد أحمد كشري نجم النادي الأهلي السابق، الوضع الفني للأحمر خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن كثرة النجوم وعدم وضوح الرؤية الفنية خلق حالة من الفوضى داخل الملعب.

وأوضح كشري في تصريحات تلفزيونية أن تغييرات مراكز اللاعبين المتكررة داخل المباراة تؤثر سلباً على الأداء، وأن بعض اللاعبين مثل محمد بن رمضان يعانون نفسياً بسبب تراجع مستواهم في حين تعاني خطوط الدفاع من عدم الانسجام، ما يجعل أي كرة تشكل خطورة حقيقية على المرمى.

وعن ضعف الفاعلية الهجومية على الأطراف، أكد أن الفريق لا يمتلك جبهات قوية حالياً سواء في الجانب الأيمن أو الأيسر محذراً من استمرار هذه الحالة دون تثبيت التشكيل الأساسي واعتماد الأفضل فنيًا.

وأشا كشري بتحرك مروان عثمان وتمركزه الجيد، بينما انتقد أداء أشرف بن شرقي الذي يبدو "تائه" بسبب تغييره في ثلاثة مراكز خلال المباراة الواحدة وغياب يوسف بلعمري رغم جاهزيته الفنية والبدنية.

وشدد على أن قوة الأهلي التاريخية كانت دائماً في الأطراف خاصة وأن غياب إمام عاشور أثر على قدرة الفريق على نقل اللعب من وسط الملعب إلى العمق الهجومي، وأن المدرب الحالي توروب يتحمل مسؤولية الإصابات المتكررة نتيجة تحديده أسلوب التدريب والأحمال البدنية وفترات الاستشفاء.

واختتم كشري حديثه بالتأكيد على ضرورة لعب اللاعبين بروح النادي والاعتماد على الأفضل فنياً ورحيل من لا يقدم الإضافة لضمان استعادة الأداء القوي للفريق.

أحمد كشري توروب الأهلي أخبار الأهلي الأهلي اليوم

