مصر تدين قرارات حكومة الاحتلال بشأن تعميم خطط الضم في الضفة الغربية

أدانت جمهورية مصر العربية قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بتعميم خطط الضم في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها الإثنين: "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القرارات التي صادقت عليها إسرائيل والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إزالة السرية عن مخطط الضم الإسرائيلي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما يشمل الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، فضلًا عن إجراءات تمنح من هم ضمن كيان فلسطيني".

وتابعت الخارجية في بيانها: "وتؤكد مصر أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، وتتناقض تمامًا مع الوضع القانوني والتاريخي القائم، وتتعارض بوضوح مع اتفاق أوسلو عام 1993، وتهدف عمليًا إلى ترسيخ واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية".

وأشارت الخارجية في بيانها: "تشدد مصر على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين، والتي تؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها".

وأكدت الخارجية في بيانها: "أن مصر تطالب مصر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الإجراءات فورًا، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني"

واختتمت الخارجية بيانها: " أنه وفي هذا الصدد، تؤكد مصر حقها في تقديم تقرير مفصل وإقامة الدولة المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".