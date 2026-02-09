بعد الخسارة.. بعثة الزمالك تصل القاهرة قبل 48 ساعة من مواجهة سموحة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من زامبيا، عقب خوض مواجهة زيسكو الزامبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغادرت بعثة الزمالك الأراضي الزامبية في الثانية بعد منتصف الليل عبر رحلة طيران خاصة، عقب انتهاء اللقاء الذي أُقيم مساء أمس الأحد.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة سموحة بعد غدٍ الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تلقى خسارة بهدف دون رد أمام زيسكو الزامبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات، ليبقى موقفه معلقًا قبل الجولة الأخيرة، حيث يحتاج الفريق إلى تحقيق الفوز أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي لضمان التأهل رسميًا إلى الدور المقبل من البطولة.