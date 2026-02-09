منال عوض: نحرص على تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للمشروعات

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، إسلام عفيفي، رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم، لمناقشة مستجدات الدراسة البيئية الخاصة بمشروع المدرسة الدولية التابعة للمؤسسة، بحضور المهندسة نسرين باز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتورة إيمان قرني الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة والفريق الاستشاري المعاون.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية التعاون مع مؤسسة إعلامية عريقة مثل مؤسسة أخبار اليوم، خاصة في تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى بناء جيل قوي من أبناء مصر يعي كافة التحديات المحيطة ويستطيع التعامل معه وإيجاد الحلول الفعالة للتغلب عليها.

وأكدت أن مؤسسة أخبار اليوم شريك مهم في بناء الوعي البيئي لدى المواطنين وتشجيعهم على تبني السلوكيات البيئية التي تحافظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية.

واستعرضت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، آخر ما تم تنفيذه في نموذج تقييم الأثر البيئي الخاص بالمشروع، حيث تم الاتفاق على اعداد دراسة تقييم أثرٍ بيئي من خلال مكتب استشاري معتمد لوضع حلول لأية مشكلات تخص تنفيذ المشروع من حيث قياس نسبة الانبعاثات والضوضاء ودراسة الأثر البيئى للأنشطة المجاورة.

ووجهت د. منال عوض، بتشكيل لجنة عاجلة من وزارة البيئة وهيئة الأبنية التعليمية والشركة المنفذة للمشروع لمعاينة الموقع على الطبيعة، وإعداد دراسة تقييم تأثير بيئي من خلال استشاري بيئي معتمد لدراسة التحديات البيئية التي تواجه إقامة المشروع وإيجاد الحلول البيئية المناسبة لمنح الموافقة البيئية، فور التأكد من توافق الدراسة البيئية المعدة مع كافة الاشتراطات والمعايير الخاصة بالبيئة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، على أهمية إعداد الدراسات البيئية قبل إقامة أي نشاط أو مشروع بما يضمن توافقه مع البيئة المحيطة والأنشطة المقامة بها ويضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة من أجل الأجيال الحالية والقادمة، حيث تحرص وزارة البيئة على إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي والتي تراعي الأبعاد الاجتماعية لتنفيذ الأنشطة والمشروعات المختلفة بما يضمن الوصول للتنمية المستدامة المنشودة.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يتوجه للإمارات لبحث تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في الحرارة وشبورة ونشاط للرياح حتى نهاية الأسبوع

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"