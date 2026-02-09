مباريات الأمس
والد الفاخوري: ضغوط جماهير الأهلي وراء انتقال نجلي إلى بيراميدز

كتب : نهي خورشيد

05:00 ص 09/02/2026
كشف برهان الفاخوري والد لاعب بيراميدز الجديد عودة الفاخوري، أن انتقال نجله إلى صفوف الفريق السماوي جاء بعد دراسة متأنية لجميع العروض التي تلقاها في الوقت الماضي، مؤكداً أن مصلحة اللاعب كانت العامل الحاسم في القرار.

وقال الفاخوري في تصريحات تلفزيونية أن نجله تلقى عدة عروض محلية من أندية زد وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز إلى جانب اهتمام الأهلي فضلاً عن عروض أوروبية، أبرزها من أحد أندية الدوري الكرواتي، ما أتاح له خيارات متعددة قبل حسم مستقبله.

وأوضح والد اللاعب أن عودة الفاخوري فضل الانتقال إلى بيراميدز على عرض الأهلي والدوري الكرواتي، مشيراً إلى أن الضغوط الجماهيرية الكبيرة في الأهلي كانت من العوامل التي دفعت نجله لاختيار الفريق السماوي لضمان استقرار أكبر وفرصة مشاركة فعالة.

وأكد برهان الفاخوري أن للمدرب جمال السلامي المدير الفني لمنتخب الأردن دوراً مؤثراً في توجيه نجله نحو هذا القرار.

الفاخوري عودة الفاخوري والد الفاخوري بيراميدز الأهلي

