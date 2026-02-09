"حالات حرجة".. تفاصيل إصابات ناشئي بيراميدز بعد السقوط بالأسانسير"

بعد الخسارة.. بعثة الزمالك تصل القاهرة قبل 48 ساعة من مواجهة سموحة

كشف إيهاب المصري، مدرب فريق مواليد 2007 بنادي بيراميدز، عن تفاصيل حادث سقوط مصعد كان يستقله لاعبو الفريق، عقب انتهاء إحدى المحاضرات.

وأوضح إيهاب المصري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المصعد سقط باللاعبين من الدور الرابع أثناء نزولهم، مشيرًا إلى أن العناية الإلهية أنقذت أفراد الفريق من كارثة أكبر.

وأضاف مدرب بيراميدز أن الحادث أسفر عن إصابة لاعبين بكسور وقطوع في القدم، إلى جانب إصابات وجروح وكدمات، فضلًا عن تعرض بعض اللاعبين لحالات إغماء شديدة، مؤكدًا نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واختتم المصري تصريحاته بالتأكيد على صعوبة الموقف، موجهًا الشكر لله على سلامة اللاعبين، ومشيرًا إلى أن المتابعة الطبية لا تزال مستمرة للاطمئنان على حالتهم الصحية.