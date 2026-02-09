مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

- -
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
18:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

"حالات حرجة".. تفاصيل إصابات ناشئي بيراميدز بعد السقوط بالأسانسير"

كتب : محمد خيري

10:49 ص 09/02/2026 تعديل في 11:33 ص
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    شباب بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف إيهاب المصري، مدرب فريق مواليد 2007 بنادي بيراميدز، عن تفاصيل حادث سقوط مصعد كان يستقله لاعبو الفريق، عقب انتهاء إحدى المحاضرات.

وأوضح إيهاب المصري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المصعد سقط باللاعبين من الدور الرابع أثناء نزولهم، مشيرًا إلى أن العناية الإلهية أنقذت أفراد الفريق من كارثة أكبر.

وأضاف مدرب بيراميدز أن الحادث أسفر عن إصابة لاعبين بكسور وقطوع في القدم، إلى جانب إصابات وجروح وكدمات، فضلًا عن تعرض بعض اللاعبين لحالات إغماء شديدة، مؤكدًا نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واختتم المصري تصريحاته بالتأكيد على صعوبة الموقف، موجهًا الشكر لله على سلامة اللاعبين، ومشيرًا إلى أن المتابعة الطبية لا تزال مستمرة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز حادث بيراميدز نادي بيراميدز ناشئي بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تطورات أزمة "تسجيلات شقيق شيرين".. محاميها يتهم مدير صفحاتها ودفاعه يرد
زووم

تطورات أزمة "تسجيلات شقيق شيرين".. محاميها يتهم مدير صفحاتها ودفاعه يرد
فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل
حوادث وقضايا

فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل
شيري أريزو 5 ونيسان صني.. مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي 2026
أخبار السيارات

شيري أريزو 5 ونيسان صني.. مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي 2026
لماذا "تعوي" الكلاب ليلا؟.. السر وراء الأصوات المزعجة في الظلام
علاقات

لماذا "تعوي" الكلاب ليلا؟.. السر وراء الأصوات المزعجة في الظلام
مدى لزوم الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان لعذر حتى دخل رمضان آخر
أخبار

مدى لزوم الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان لعذر حتى دخل رمضان آخر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة