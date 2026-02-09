بأسعار مخفضة.. محافظ أسيوط يفتتح 80 منفذًا في معارض "أهلاً رمضان" (صور)

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معرضين من معارض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية بمقرات الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحيي شرق وغرب مدينة أسيوط.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث توفر المعارض مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 25 و30% مقارنة بالأسواق، لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير بدائل آمنة وبأسعار مناسبة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح كل من خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق أسيوط، وممدوح جبر، رئيس حي غرب أسيوط، وحسن الهلالي، مدير الشركة المصرية لتجارة الجملة بأسيوط.

واستهل المحافظ جولته بافتتاح معرض "أهلاً رمضان" بالمقر الرئيسي للشركة بشارع رياض بحي شرق أسيوط، حيث تضم المعارض تشكيلة واسعة من السلع الغذائية الأساسية، منها السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق والبلح ومنتجات الألبان والجبن واللحوم والدواجن والمجمدات والمنظفات، وغيرها من المنتجات المطروحة بأسعار مخفضة وجودة مناسبة مقارنة بالأسواق الخارجية.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واطمأن على جودة السلع وأسعارها وتوافرها بكميات كافية، موجهاً بضرورة مراعاة الزيادة المتوقعة في الطلب خلال شهر رمضان وتوفير السلع أولاً بأول، مع الالتزام بوضع الأسعار في أماكن واضحة ومعلنة داخل المعارض.

واستكمل الجولة بافتتاح معرض «أهلاً رمضان» بمقر الشركة بشارع التوحيد بحي غرب أسيوط، حيث تفقد السلع الغذائية الأساسية واطمأن على توافرها بكميات كبيرة، مؤكداً استمرار طرحها بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق.

وأكد محافظ أسيوط أن معارض "أهلاً رمضان" تمثل أداة رئيسية لدعم المواطنين خلال الشهر الكريم، مشدداً على المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار، وتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والتأكد من جودة السلع، والتصدي لمحاولات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، إلى جانب التوسع في فتح المزيد من المنافذ والمعارض بجميع القرى والمراكز لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن عدد معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" ومنافذ السلع الغذائية الإضافية على مستوى المحافظة بلغ نحو 80 منفذاً حتى الآن، موزعة على مختلف المراكز والأحياء، مع استمرار التوسع لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بسهولة وبأسعار مناسبة، وتعزيز استقرار الأسواق وتوازن الأسعار.