بدأ نادي الزمالك أولى تحركاته عقب الخسارة المفاجئة أمام زيسكو الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من أجل تهيئة الأجواء المناسبة قبل المواجهة الحاسمة المقبلة.

وتواصل جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع مسؤولي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ونجح في الحصول على موافقتهم الرسمية على نقل مباراة الفريقين إلى ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك بعد رفض استاد القاهرة استضافة اللقاء.

وأصبح الزمالك مطالبًا بتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام بطل جنوب أفريقيا، من أجل حسم التأهل رسميًا واعتلاء صدارة المجموعة، عقب تعثره في الجولة الماضية أمام زيسكو.

ووفقًا لمصدر مطلع، يتبقى فقط الاعتماد الرسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، على أن يتم حسم القرار خلال الساعات الجارية، خاصة بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية.

وطلب المدير الرياضي لنادي الزمالك أن تُقام المباراة بحضور كامل السعة الجماهيرية، دعمًا للفريق في المواجهة الحاسمة.

وفي السياق ذاته، خاطب جون إدوارد رابطة الأندية المصرية، وتواصل معهم منذ أول أمس، من أجل نقل مباراة الزمالك المقبلة أمام سموحة إلى نفس ملعب هيئة قناة السويس، بهدف إقامة معسكر مغلق للفريق في الإسماعيلية خلال المباراتين.