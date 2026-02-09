مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

- -
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
18:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

خاطب كايزر تشيفز وينتظر رد كاف.. كيف تحرك من الزمالك بعد الخسارة أمام زيسكو؟

كتب : محمد خيري

08:00 ص 09/02/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأ نادي الزمالك أولى تحركاته عقب الخسارة المفاجئة أمام زيسكو الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من أجل تهيئة الأجواء المناسبة قبل المواجهة الحاسمة المقبلة.

وتواصل جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع مسؤولي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ونجح في الحصول على موافقتهم الرسمية على نقل مباراة الفريقين إلى ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك بعد رفض استاد القاهرة استضافة اللقاء.

وأصبح الزمالك مطالبًا بتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام بطل جنوب أفريقيا، من أجل حسم التأهل رسميًا واعتلاء صدارة المجموعة، عقب تعثره في الجولة الماضية أمام زيسكو.

ووفقًا لمصدر مطلع، يتبقى فقط الاعتماد الرسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، على أن يتم حسم القرار خلال الساعات الجارية، خاصة بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية.

وطلب المدير الرياضي لنادي الزمالك أن تُقام المباراة بحضور كامل السعة الجماهيرية، دعمًا للفريق في المواجهة الحاسمة.

وفي السياق ذاته، خاطب جون إدوارد رابطة الأندية المصرية، وتواصل معهم منذ أول أمس، من أجل نقل مباراة الزمالك المقبلة أمام سموحة إلى نفس ملعب هيئة قناة السويس، بهدف إقامة معسكر مغلق للفريق في الإسماعيلية خلال المباراتين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كايزر تشيفز الزمالك مباراة الزمالك أخبار الزمالك خسارة الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-2: مشكلة لهذا البرج.. ومكافأة وحب لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-2: مشكلة لهذا البرج.. ومكافأة وحب لهؤلاء

جريمة غدر وحريق هائل.. ليلة صعبة على سكان فيصل
حوادث وقضايا

جريمة غدر وحريق هائل.. ليلة صعبة على سكان فيصل

بعد إحباط تركيا عملية "بيجر" جديدة.. كيف تحارب إسرائيل خصومها عبر خلايا
شئون عربية و دولية

بعد إحباط تركيا عملية "بيجر" جديدة.. كيف تحارب إسرائيل خصومها عبر خلايا
حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
زووم

حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
كيف تحافظ على عظم الفك بعد خلع الأسنان؟
نصائح طبية

كيف تحافظ على عظم الفك بعد خلع الأسنان؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)