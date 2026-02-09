نجم الزمالك السابق يوجه انتقادات إلى ييس توروب

خاطب كايزر تشيفز وينتظر رد كاف.. كيف تحرك من الزمالك بعد الخسارة أمام زيسكو؟

وجه وائل القباني نجم الزمالك السابق، انتقادات واضحة إلى الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي مشككاً في قدراته الفنية وطريقة إدارته للمباريات.

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية إن تقييمه للمدرب لا يعتمد على شكل التدريبات بل على أسلوبه داخل الملعب.

وأوضح القباني: "توروب مش كوتش كويس.. أنا مش فارق معايا تمريناته عاملة إزاي، اللي يهمني هو بيدير الماتشات إزاي".

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن توروب لا يختلف كثيراً عن المدرب ريبيرو، معتبراً أنهما "وجهان لعملة واحدة" خاصة وأن عماد النحاس يتفوق عليهما من وجهة نظره.