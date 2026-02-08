تشكيل بيراميدز أمام ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على ريفرز يونايتد، في المباراة المقرر إقامتها في تمام السادسة مساء اليوم، على ملعب جودسويل أكابيو بمدينة أويو النيجيرية، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

تشكيل بيراميدز أمام ريفرز يونايتد

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد توفيق – محمود مرعي – أسامة جلال – حامد حمدان

خط الوسط: مصطفى فتحي – مهند لاشين – وليد الكرتي – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: مروان حمدي

البدلاء: أحمد الشناوي – زياد هيثم – عودة فاخوري – باسكال فيري – كريم حافظ – ناصر ماهر – أحمد عاطف "قطة" – محمود زلاكة