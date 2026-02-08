مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

0 0
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

0 0
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"بعد موافقة الأهلي".. أول صورة لإمام عاشور بملابس الإحرام

كتب : محمد الميموني

01:52 م 08/02/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (5)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (6)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور ووسام أبو علي
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وإبنته
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وزوجته (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وزوجته (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وزوجته (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وزوجته (6) (1)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وزوجته (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وزوجته (5) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهر لاعب وسط النادي الأهلي إمام عاشور اليوم الأحد الموافق 8 فبراير، بملابس الإحرام استعدادًا لأداء مناسك العمرة بعد أزمته الأخيرة مع النادي الأهلي.

جدير بالذكر أن إمام عاشور طلب من وليد صلاح مدير الكرة بالنادي الأهلي يومين راحة من التدريبات لأداء العمرة.

ويخضع إمام عاشور لتنفيذ عقوبة تدريبات منفردة تنفيذًا للعقوبة الموقعة عليه من قبل النادي، والتي تتضمن الإيقاف لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه، بسبب تغيبه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

إقرأ أيضًا:

"هون كل صعب".. رسالة غامضة من أشرف بن شرقي (صورة)

"لن ننساكم".. زيزو يحيي ذكرى شهداء الزمالك (صورة)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي للاعب إمام عاشور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بـ5.7 مليون جنيه.. قرار قضائي جديد بشأن دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد محمد
حوادث وقضايا

بـ5.7 مليون جنيه.. قرار قضائي جديد بشأن دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد محمد
"خناقات" وغرامات وعقوبات أشعلت كواليس مسلسلات رمضان 2026
زووم

"خناقات" وغرامات وعقوبات أشعلت كواليس مسلسلات رمضان 2026
السيسي: نرفض الاعتراف بمحاولات استقلال أي جزء من الصومال
أخبار مصر

السيسي: نرفض الاعتراف بمحاولات استقلال أي جزء من الصومال
بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
رياضة محلية

بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فبراير وارتفاعات الحرارة.. توضيح مهم وتحذير من الأرصاد
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟