"بعد موافقة الأهلي".. أول صورة لإمام عاشور بملابس الإحرام

بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية

ظهر لاعب وسط النادي الأهلي إمام عاشور اليوم الأحد الموافق 8 فبراير، بملابس الإحرام استعدادًا لأداء مناسك العمرة بعد أزمته الأخيرة مع النادي الأهلي.

جدير بالذكر أن إمام عاشور طلب من وليد صلاح مدير الكرة بالنادي الأهلي يومين راحة من التدريبات لأداء العمرة.

ويخضع إمام عاشور لتنفيذ عقوبة تدريبات منفردة تنفيذًا للعقوبة الموقعة عليه من قبل النادي، والتي تتضمن الإيقاف لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه، بسبب تغيبه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

