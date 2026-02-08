المهدي وفرنسي.. مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة زيسكو الزامبي، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك أمام زيسكو:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم

خط الوسط: محمد إسماعيل – يوسف وائل "فرنسي" – أحمد حمدي

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ

وعلى دكة البدلاء: محمود الشناوي – السيد أسامة – محمد شحاتة – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – محمد حمد