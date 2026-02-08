مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

0 0
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

0 0
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

المهدي وفرنسي.. مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية

كتب : محمد خيري

02:11 م 08/02/2026

الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة زيسكو الزامبي، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك أمام زيسكو:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم

خط الوسط: محمد إسماعيل – يوسف وائل "فرنسي" – أحمد حمدي

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ

وعلى دكة البدلاء: محمود الشناوي – السيد أسامة – محمد شحاتة – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – محمد حمد

الزمالك أالزمالك وزيسكو أخبار الزمالك زيسكو الزامبي الكونفونفدرالية تشكيل الزمالك

