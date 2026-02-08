مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

0 0
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

0 0
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 زيسكو الزامبي في الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

02:39 م 08/02/2026 تعديل في 03:11 م
انطلقت مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن الجولة الخامسة.

وينشر موقع مصراوي خدمة البث المباشر لحظة بلحظة للمباراة، لتلبية متابعة جماهير كرة القدم المهتمة بكل تفاصيل اللقاء.

أحداث المباراة:

د3.. هجمة لصالح زيسكو لكنها وصلت سهلة في يد المهدي سليمان

د5.. عرضية لصالح زيسكو تصدى لها دفاع الزمالك

د8.. هجمة مرتدة لصالح زيسكو وانفرد بمرمى المهدي سليمان لكن الحارس نجح في التصدي للكرة بعد ذلك واخرجه إلى خارج الملعب رمية تماس

التشكيل الرسمي للزمالك أمام زيسكو:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم

خط الوسط: محمد إسماعيل – يوسف وائل "فرنسي" – أحمد حمدي

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ

مقاعد البدلاء: محمود الشناوي – السيد أسامة – محمد شحاتة – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – محمد حمد

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك بث مباشر لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي القنوات الناقلة الزمالك ضد زيسكو الكونفدرالية الأفريقية

