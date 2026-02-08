مباريات الأمس
بينهم صبحي وكايد.. الزمالك يكشف سر استبعاد ثلاثي الفريق المفاجئ أمام زيسكو

كتب : محمد خيري

02:28 م 08/02/2026
كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن سبب استبعاد الثلاثي محمد صبحي وآدم كايد وبارون أوشينج من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، التي تستعد لمواجهة زيسكو الزامبي، المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد مدير الكرة، في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الزمالك، أن محمد صبحي يعاني من التهاب في وتر أكيلس، وفضل الجهاز الطبي، بالتنسيق مع الجهاز الفني، إراحته من مباراة اليوم.

وأوضح عبد الناصر محمد أن آدم كايد يعاني من إصابة في عضلة السمانة، بينما تعرض اللاعب الكيني بارون أوشينج لإصابة في العضلة الخلفية، ما استدعى استبعادهما من اللقاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على فريق زيسكو الزامبي، في المباراة التي تنطلق في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

