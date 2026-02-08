صور.. افتتاح مهرجان التمور 2026

تصوير- أحمد مسعد:

رصدت عدسة مصراوي 20 صورة توثق افتتاح مهرجان التمور بالمتحف الزراعي بالدقي، حيث شهدت الفعالية تنظيمًا وتفاعل الزوار مع العارضين وتذوق أصناف التمور المتنوعة.

وافتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات النسخة السادسة من مهرجان القاهر للتمور بالمتحف الزراعي المصري بالدقي بمحافظة الجيزة، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وشارك في الجولة التفقدية كل من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حيث تفقدوا أجنحة المهرجان وتعرفوا على المنتجات المعروضة.

ويذكر أنه، يشارك في المهرجان أكثر من 60 عارضًا من مختلف المحافظات المصرية وبعض الدول العربية، ويعرضون التمور ومنتجاتها الطبيعية المتنوعة إلى جانب منتجات زراعية وحرفية مرتبطة بالتمور.

