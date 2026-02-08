"الـ20 تزين القميص".. الزمالك يصل ملعب ليفي مواناواسا لمواجهة زيسكو

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد ليفي مواناواسا، استعدادًا لخوض مواجهة زيسكو الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل انطلاق عمليات الإحماء، استعدادًا للقاء المرتقب، في أجواء من التركيز والجاهزية.

وظهر لاعبو الفريق بقميص يحمل الرقم "20"، في لفتة مؤثرة تخليدًا لذكرى شهداء الدفاع الجوي.

وكان معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الجوانب الفنية الخاصة بخطة اللعب، وحرص على منح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي، في المباراة التي تنطلق في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.