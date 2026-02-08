بينهم صبحي وكايد.. الزمالك يكشف سر استبعاد ثلاثي الفريق المفاجئ أمام زيسكو

انطلقت مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن الجولة الخامسة.

وينشر موقع مصراوي خدمة البث المباشر لحظة بلحظة للمباراة، لتلبية متابعة جماهير كرة القدم المهتمة بكل تفاصيل اللقاء.

أحداث المباراة:

د3.. هجمة لصالح زيسكو لكنها وصلت سهلة في يد المهدي سليمان

د5.. عرضية لصالح زيسكو تصدى لها دفاع الزمالك

د8.. هجمة مرتدة لصالح زيسكو وانفرد بمرمى المهدي سليمان لكن الحارس نجح في التصدي للكرة بعد ذلك واخرجه إلى خارج الملعب رمية تماس

د11.. تسديدة قوية من محمد إسماعيل من على حدود منطقة الجزاء خرجت أعلى مرمى زيسكو إلى خارج الملعب

د20.. تدخل قوي بين لاعب زيسكو ومهدي سليمان حارس الزمالك

د30.. هجمة للزمالك وعرضية داخل منطقة الجزاء لكن ناصر منسي لم يستغله

د37.. هجمة مرتدة لصالح زيسكو وعرضية داخل منطقة الجزاء لعبها لاعب زيسكو عرضية تصدى لها دفاع الزمالك واعادها إلى مهدى سليمان

د41.. عرضية لصالح زيسكو أرسلت داخل منطقة الجزاء ورأسية من موتوشي خرجت أعلى مرمى مهدي سليمان إلى خارج الملعب

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

التشكيل الرسمي للزمالك أمام زيسكو:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم

خط الوسط: محمد إسماعيل – يوسف وائل "فرنسي" – أحمد حمدي

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ

مقاعد البدلاء: محمود الشناوي – السيد أسامة – محمد شحاتة – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – محمد حمد